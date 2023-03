La puntata di Uomini e Donne del 28 marzo è stata ricca di tensione. Gemma Galgani e Tina Cipollari sono le protagoniste dell’ennesimo litigio che è diventate immediatamente virale sui social.

Lo scontro tra Gemma e Tina: "Chiamate il medico"

La dama, che ha interrotto la relazione con Silvio Venturato, è stata aggredita verbalmente dall’opinionista, la quale ha sostenuto che Gemma non è mai stata veramente attratta dal cavaliere. A quel punto, la Galgani ha abbandonato lo studio e si è rifugiata in camerino, dove è scoppiata a piangere. Tina, allora, è andata a cercare il medico per chiedergli ironicamente di visitare la dama. I due l’hanno raggiunta in camerino e li è scoppiata un’altra accesa discussione davanti al “povero” dottore, che non sapendo come comportarsi ha porto una scatola di fazzoletti a Gemma.

“Non ti far vedere da me Tina, ti prego. Stai lontana da me che finisce male. Io sto benissimo, sei tu che dovresti chiedermi scusa” ha urlato la Galgani durante il battibecco durato diversi minuti. Per poi aggiungere: “Da donna a donna non me la sarei mai aspettata una cosa del genere. Hai sporcato una storia che è stata stupenda. Era amore, non era sesso. Dovresti vergognarti. Trattare una donna così con quelle offese”.

“Sei tu che devi chiedere scusa a tutte le persone che hai preso in giro per anni”, ha ribattuto Tina Cipollari. “Io ho raccontato la verità. Sai qual è la verità? Che a te quel signore non è mai piaciuto per via dell’età. Non ti sei mai scandalizzata di nulla e ti hanno fatto proposte ancora più indecenti. Bugiarda. Non ha l’età che a te interessa”.

La discussione si è concluse come al solito senza un chiarimento tra le due. È stata Maria De Filippi a decidere di togliere l’audio al siparietto che si svolgeva nel camerino.