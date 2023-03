L’ultima registrazione di Uomini e Donne ha visto la fortissima presa di posizione da parte di Tina Cipollari nei confronti di Armando Incarnato. Nello specifico, la storica opinionista del dating show di Maria De Filippi ha iniziato a sospettare che il cavaliere napoletano abbia una donna segreta fuori dal programma.

Nelle ultime registrazioni, Armando ha rifiutato altre due dame che erano scese in studio per provare a conoscerlo. La circostanza ha scatenato l’ira di Tina Cipollari, la quale ha messo in dubbio la credibilità del cavaliere. Non solo. L’opinionista ha anche affermato che Incarnato avrebbe una relazione segreta fuori dal programma. Tuttavia, al momento non ci sono prove concrete a supporto della tesi di Tina, e Armando, pur non commentando pubblicamente quanto affermato dalla Cipollari, le ha lanciato una frecciatina sui social.

“Tradimento: termine appropriato per le persone prive di valori”; “Siete come le pale eoliche, vi muovete in base al vento”, le parole di Armando condivise in due Instagram stories. Come evolverà la questione?