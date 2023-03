Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 31 marzo, dopo il Trono Classico con protagonista Lavinia Mauro, spazio a Gemma Galgani e al Trono Classico. Dopo il ballo tra le coppie, Maria De Filippi annuncia che è giunto il momento della dama torinese: non sono si scopriranno i risvolti della chiacchierata con Silvio Venturato, ma Tina Cipollari ha avuto dalla redazione il video con tutti i commenti in cui Gemma si è lasciata andare alla passione con i suoi precedenti corteggiatori.

Volano stracci tra Gemma e Silvio

La produzione ha accontentato l’opinionista e, infatti, viene mandato in onda un filmato con i vari momenti “hot” della dama piemontese, come il car washing, i baci appassionati e le notti d’amore con i suoi ex storici. Dopo la consueta litigata tra Tina e Gemma, Maria fa entrare Silvio, il quale è sicuro di non voler proseguire la conoscenza con la Galgani. Ma la discussione con quest’ultima degenera al punto che Gemma rivela che Silvio le ha confessato di esperienze passate molto intense, con video inviati su Messenger. Il cavaliere perde le staffe e la accusa di inventarsi tutto.

Tina e Gianni inveiscono contro Gemma: interviene la De Filippi

A quel punto interviene anche Maria De Filippi, dicendo che il rapporto tra loro sembra tutt’altro che sano, anzi, non lo è affatto, perciò non vede come i due protagonisti del Trono Over possano continuare questa conoscenza. Gianni Sperti e Tina Cipollari inveiscono contro Gemma, accusandola di aver mentito sulle lacrime che ha versato, e che il suo atteggiamento mette in cattiva luce Silvio, perché la dama continua a ripetere che il cavaliere le ha rivelato “cose che non si possono ripetere ad alta voce". Nonostante l’insistenza dei due opinionisti, la conduttrice ammette che questi discorsi sono troppi intimi per essere resi pubblici. Dunque, non ha alcun senso continuare con questo discorso.