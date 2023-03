Lavinia Mauro ha annunciato che è pronta a scegliere tra i suoi due corteggiatori dopo il lunghissimo percorso a Uomini e Donne. Mentre ci si chiede chi sceglierà tra Alessio Corvino e Alessio Campoli, Maria De Filippi ha iniziato ad indagare sulla tronista.

Al pubblico, sembrerebbe piuttosto chiaro che Lavinia sarebbe presa di più da Corvino che da Campoli, e quest’ultimo sembrerebbe esserne reso conto: “Ascolto molto le mie sensazioni. Se penso di non essere la scelta? No è che mettendoci sulla bilancia c’è un piatto che pesa di più. Difficilmente le sbaglio le sensazioni. La mia paura è quella, tutto qua”, ha dichiarato. Tra i due c’è stata un’esterna di chiarimento.

Lavinia appare molto sicura di ciò che vuole. Maria De Filippi è curiosa sapere cosa pensa Corvino della scelta e, riprendendo i sospetti di Campoli, la conduttrice chiede: “Tu cosa pensi? Ti senti un po’ più la scelta?”. Ma Alessio ammette di non saper dare una risposta, e a quel punto Maria incalza: “L’altro Alessio dice ‘guardo l’esterna e sento che lui pesa di più’. Tu lo senti questo?”. La De Filippi sembra voler sapere se anche Corvino è sicuro della scelta di Lavinia Mauro come lo è Campoli, forse perché nasce il dubbio che possa dire di no. L’obiettivo della conduttrice è quello di far avere una risposta alla tronista, che ha sempre cercato certezze.

La scelta di Lavinia dovrebbe avvenire nelle registrazioni di Uomini e Donne di sabato 1 o domenica 2 aprile. Le riserve saranno finalmente sciolte, e la tronista lascerà il programma insieme a uno dei due Alessio.