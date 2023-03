Federico Nicotera e Carola Carpanelli stanno vivendo la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. I due ex protagonisti del Trono Classico, dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne, sono tornati alla vita “reale”, e la loro relazione procede a gonfie vele.

Sono tantissimi gli scatti che l’ingegnere romano e la studentessa varesina postano sui social. Nell’ultimo weekend, Carola ha raggiunto Federico a Roma, e hanno trascorso insieme diversi giorni. La distanza (lui vive nella Capitale, lei a Varese) può rappresentare un problema, ma i due cercano in ogni modo di vedersi appena ne hanno l’occasione.

Federico: "Carola ha stravolto la mia vita"

In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l’ex tronista ha raccontato la sua esperienza nel dating show di Canale 5, e del perché alla fine la sua scelta sia ricaduta sulla Carpanelli: “Se è stato un colpo di fulmine? Sì. Ma avevo le mie paure. Ho affrontato i miei timori così come lei ha affrontato i suoi. Mi è piaciuta fin dal primo istante, ma non si faceva ‘leggere dentro’, la chiamavo Frozen, come il cartone animato con la regina di ghiaccio. Mi sento amato. E’ tutto ciò che speravo di trovare nel quotidiano. Lei è straordinaria, ha stravolto la mia vita tendendola migliore. Sono contentissimo. Mia madre? Lei e mia sorella sono gelose di me, ma nonostante questo adorano Carola perché hanno capito che mi dà serenità”.

Carola: "Federico mi rende serena"

Anche Carola è stata raggiunta telefonicamente da Tv Sorrisi e Canzoni: “Federico mi rende serena. Durante il trono faceva il duro, ma in realtà è un ‘patatino’ e io mi sento come una quindicenne alla prima cotta. Mi sembra di conoscerlo da anni, e in realtà ho capito che siamo molto simili, anche nei lati più brutti o strani. Ho capito che lui mi capisce. Ora mi auguro che ognuno di noi si realizzi innanzitutto come persona, per dare vita ad una coppia ancora più forte. Se dovessi continuare ad essere felice come sono adesso, non avrei bisogno di altro nella vita. E’ un uomo bellissimo in ogni senso, e non ho mai incontrato nessuno come lui. Ora siamo sereni, abbiamo tanti progetti e questo per me è più che abbastanza”.

Adesso, a distanza di alcune settimane dalla scelta, Federico e Carola sono pronti a tornare in tv per raccontare la loro storia d’amore. Domenica 2 aprile, alle ore 16,30, saranno ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.