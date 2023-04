Nonostante manchino solo poco più di 24 ore alla finalissima del Grande Fratello Vip, la tensione tra le mura della Casa più spiata d’Italia è altissima. Doveva essere una settimana all’insegna del relax e del divertimento, e invece sono state giornate di forte nervosismo. Durante la cena di ieri sera, si è verificato un durissimo scontro tra due Spartane, ovvero Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. Alla base del litigio, secondo la modella venezuelana, i modi irascibili della fidanzata di Edoardo Tavassi.

Storie tese tra Oriana Marzoli e Micol Incorvaia

Ma cos’è successo? Oriana chiede altro vino a Micol: “Ti passiamo i bicchieri? No, amore, non puoi farlo così il bicchiere, non c’è altro vino”, le parole della sorella di Clizia che hanno infastidito la “reina”, che ha rincarato la dose: “Lamentarsi prima di niente, Micol stai rispondendo male continuamente ultimamente. Ho paura di parlarti per come rispondi, non dire di no. Il mood che hai quando hai il ciclo è difficile”. La replica della Incorvaia non si è fatta attendere: “Non era questo, e quindi? Puoi avere paura di parlarmi per come poi ti rispondo? Ma veramente? Non mi hai nemmeno chiesto come stavo”.

Gli altri vipponi si sono intromessi per cercare di placare gli animi. Non è la prima volta che Oriana e Micol si scontrano. Alcuni mesi fa le due avevano litigato a causa di uno scherzo che Micol, però, non aveva vissuto come tale. La fidanzata di Tavassi si era sentita presa in giro e derisa dalla coinquilina. I fan più attenti del Gf Vip ricorderanno senza dubbio le parole della Marzoli sulla Incorvaia: “Io non so come hai fatto a stare con quella ragazza. L’altro giorno quando l’ho pettinata mi sono resa conto che aveva i capelli sporchissimi. Mi fa schifo questo che non ha lavato i capelli”.

Il chiarimento tra Micol e Oriana e i sospetti sui social

Al termine della cena, i concorrenti si sono riunito per fare un gioco sulle ultime verità, e Micol ha espresso belle parole su Oriana: “Sei stata una compagna di viaggio stupenda, sei una bellissima persona. Hai buoni sentimenti, credi nei legami, pensavo che avendo fatto diversi reality, avendo stretto legami di amicizia in altri reality, non dessi il giusto peso ai rapporti. Invece mi sono ricreduta, mi sono ritrovata a capire che effettivamente tu dai molto peso non solo ai rapporti ma anche alle parole. Amo la tua schiettezza, la tua sincerità anche a costo della lite”.

Sui social, però, c’è qualcuno che ha storto il naso. In molti hanno insinuato che Micol teme la competizione con Oriana, e per questo ha deciso di tenersela buona: “Stanno uscendo le vere facce”, ha scritto un utente su Twitter.