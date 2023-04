Non sembra volersi placare l’astio tra Orietta Berti e Antonella Fiordelisi. L’opinionista del Grande Fratello Vip non ha mai espresso grossa stima nei confronti dell’ex vippona, anche quando quest’ultima è stata eliminata. La Berti ha persino esultato quando la più acerrima nemica dell’influencer campana, Micol Incorvaia, è stata decretata finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Orietta Berti, nuove bordate ad Antonella Fiordelisi

Come riportato dai colleghi di Novella 2000 e Fanpage.it, Orietta si sarebbe così espressa, non citando direttamente Antonella ma facendolo intuire in maniera velata: “C’è qualcuno che mi è piaciuto, e altri meno. Chi ho apprezzato come coppia? Quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Perché loro non sono esagerati, sono normali, sono ai primi approcci e poi si vedrà. A me non piacciono le cose esagerate. Micolò e Tavassi mi piacciono e sono ancora dentro. Non mi aspettavo che lei arrivasse in finale. Sono contentissima perché veramente il buongusto, la semplicità e la verità hanno vinto contro la prepotenza, la maleducazione e l’arroganza. Qualche volta è giusto che vinca la normalità, e quindi ne sono felice. La sincerità viene sempre fuori, specialmente oggi che uno scopre tutto dal telefonino. Non devi mai mentire, perché la verità viene fuori. Devi essere sincero, onesto e con i piedi per terra”.

La stoccata di Antonella Fiordelisi

Presa visione delle dichiarazioni di Orietta Berti, Antonella Fiordelisi ha voluto replicare direttamente tramite le sue Instagram stories: “Ma non si è stancata la signora Berti a parlare sempre di me? Capisco che sono la sua ossessione, ma anche meno! Il Gf Vip è finito, dai, parla di qualcos’altro. Meno frustrazione”.