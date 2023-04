Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli sono state le due “regine” della Casa del Grande Fratello Vip. E, come tali, per l’intera durata del reality show condotto da Alfonso Signorini, sono state in perenne contrapposizione.

Tra l’influencer campana e la modella venezuelana, infatti, si sono verificate innumerevoli discussioni, anche se dopo lo scandalo Van-gate, con protagonisti, tra gli altri, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, Oriana si è mostrata solidale con Antonella, mostrandole una vicinanza e comprensione che, visti i loro burrascosi trascorsi, in pochi si sarebbero aspettati. Nonostante ciò, i rapporti tra le due non sono mai stati idilliaci, anzi. E nelle ultime ore, un gesto compiuto da Antonella Fiordelisi proprio ai danni di Oriana Marzoli ha scatenato la bufera. Ma cos’è accaduto?

Come riportato dai colleghi di The Pipol Gossip, su Twitter, un utente ha fatto notare che l’ex schermitrice ha piazzato un like sotto ad alcuni commenti molto offensivi nei confronti della modella venezuelana. Antonella, tra i tanti, ha mostrato apprezzamento anche per un tweet che recitava “La nana la sera della finale”. Ad accompagnare la frase c’era una foto di Enzo Iacchetti vestito da donna ai tempi in cui partecipata a C’è posta per te con Ezio Greggio.