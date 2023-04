Sono ormai diversi giorni che si parla di un possibile addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. A riportare la notizia è il settimanale Oggi, ma per il momento nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito la notizia. Dopo alcune ore, la stessa giurata ha voluto dire la sua sulla vicenda.

Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio

Selvaggia Lucarelli ha risposto ad alcune domande poste dai suoi follower su Instagram. Una di queste recitava: “Tutto questo chiacchiericcio su Ballando?”, alla quale la blogger ha risposto così: “Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente. A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma. Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita figuriamoci in tv”.

Dunque, nessuna conferma né tantomeno smentita da parte della giurata di Ballando con le Stelle, che di fatto si è detta estranea alla vicenda. D’altra parte, Selvaggia Lucarelli è una che dice sempre la sua senza troppi peli sulla lingua, quindi se avesse avuto certezza di essere stata fatta fuori dal programma non si sarebbe trattenuta dal commentare.

Barbara D'Urso nuova giurata di Ballando con le Stelle?

Il settimanale Oggi ha parlato della possibile sostituzione della Lucarelli, dovuta alle innumerevoli polemiche e discussioni che si sono verificate durante l’ultima edizione del dancing show. Secondo le indiscrezioni, sarebbero diversi i nomi che potrebbero entrare a far parte della giuria: si parla, ad esempio, di Francesca Fagnani, Nunzia De Girolamo e Luisella Costamagna. Il nome più discusso, e certamente più sorprendente, è invece quello di Barbara D’Urso. C’è infatti chi sostiene che la conduttrice possa dire addio a Mediaset per prendere posto al tavolo della giuria di Ballando con le Stelle.