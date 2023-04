Federico Nicotera e Carola Carpanelli, ospiti di Verissimo, talk show condotto da Silvia Toffanin, hanno raccontato il loro amore nato a Uomini e Donne. La giovanissima coppia, lui 25 anni, lei 21, sta vivendo un momento di immensa gioia lontano dai riflettori dopo aver lasciato il dating show di Maria De Filippi.

La storia tra Federico e Carola

Si tratta della prima presenza di coppia per i due ex protagonisti del Trono Classico, e Carola, parlando della prima sera in cui sono usciti insieme, ha rivelato il grande imbarazzo che ha provato: “Sono arrivata prima di lui in hotel ed ero seduta quando lui è entrato. Sembravo un cubo di ghiaccio”. Al riguardo, Federico ha aggiunto che la ragazza gli aveva confessato che quella sera stava pensando di andarsene visto il suo ritardo di circa due ore, e la Carpanelli confida che in quell’occasione era stata l’ansia a giocarle un brutto scherzo.

Carola ha ammesso di aver pianto sette mesi durante il percorso a Uomini e Donne, ma svela che adesso ci sono solo sorrisi. Federico, invece, ha dichiarato di essere rimasto folgorato dall’ex corteggiatrice: “Io sono un uomo che ragiona tanto. Dopo questo colpo di fulmine la mia razionalità ha predominato lungo il viaggio, costellato di alti e bassi, ma alla fine eccoci qui. Ora sono molto contento, e le immagini del video mi hanno fatto rivedere i sette mesi senza tutti quei ‘bassi’”.

Per quanto riguarda la partecipazione al dating show di Canale 5, Federico ha svelato che la sorella lo aveva iscritto al programma a sua insaputa, e che all’inizio pensava si trattasse di uno scherzo. Invece, il giorno successivo, ha ricevuto una chiamata per il provino. Dal canto suo, Carola riconosce che il ragazzo le è piaciuto sin da subito a livello estetico, anche se all’inizio non riuscivano a capirsi. Ora è diverso, e loro si vedono differenti rispetto a quando erano a Uomini e Donne, pur essendo passato solo un mese.

Federico: "Mio padre picchiava mia madre"

Prima di concludere l’intervista, Federico Nicotera ha raccontato della violenza domestica subita dalla madre quando era piccolo, e di come lui avrebbe voluto difenderla tutte quelle volte che il padre (che beveva e faceva uso di stupefacenti), li sbatteva fuori di casa: “A 10 anni le dissi: ‘Mamma, ancora non riesco, ma giuro che quando ne avrò la forza ti difenderò’”. Una volta cresciuto, a vent’anni circa, ha fatto il possibile per evitare altro dolore, avvalendosi anche di avvocati. “Io non porto rancore, ma in questo caso non riesco a perdonare. Lo chiamo papà qui per non dire il suo nome, ma non abbiamo più rapporti da 6 anni. Con lui in passato ho avuto scontri fisici per evitare che picchiasse mamma, ma non ha mai messo le mani addosso alle mie sorelle”.

Nel frattempo, Federico e Carola hanno iniziato a convivere insieme a Roma.