Nonostante manchino ormai pochissime ore alla finalissima della settima edizione del Grande Fratello Vip, in onda in prima serata alle 21,40 su Canale 5, non sembrano volersi arrestare le polemiche. Tutti ricorderete che durante la semifinale dello scorso lunedì, è andato in scena un imbarazzante faccia a faccia tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia.

Il faccia a faccia tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

“Sono venuta qua perché ancora una volta sento che non ti sei comportata proprio bene nei miei confronti. Da fuori si capiscono più cose, ma anche Edoardo. Io non sono uscita perché mi hanno votato gli haters, ma mi hanno votato i fan che si sono uniti e mi hanno visto soffrire. Io ho sempre giocato singolarmente. Edoardo ti ha tolto il segui”. Micol Incorvaia è rimasta letteralmente basita da quanto dichiarato dall'ex coinquilina: “Mi dispiace che mi ha tolto il segui, ma non avevo nessun motivo di parlare male di niente. Sono completamente atterrita di stare con questa qui, un livello talmente basso che non me la sento di sostenere la conversazione”. "Io sono felicissima - prosegue la Fiordelisi - perchè fuori mi sto vivendo la mia storia, Edoardo ha la sua Ferrari e il tuo la sua Panda”. "Ma ti rendi conto? - ribatte incredula la Incorvaia - Come ti permetti di rivolgerti in questo modo a me. Nessun dialogo con lei né oggi, né mai né nelle prossime reincarnazioni, mi dispiace di Edo ma si sa che tira più un pelo ...". Insomma, abbiamo assistito ad un momento di televisione tutt’altro che memorabile.

Antonella tweetta contro Micol, poi rimuove il post

Ma la coda polemica non sembra volersi arrestare. Pochi minuti fa, infatti, Antonella Fiordelisi ha tweettato un post velenosissimo nei confronti di Micol Incorvaia: “Quando la volpe non arriva all’uva dice che abbaia. P. s.: Non avevi problemi però a mandare lettere amorose a Edo tempo fa”. Il post, in seguito, è stato rimosso dalla stessa Fiordelisi, ma gli utenti di Twitter hanno screenshoottato il tweet che è diventato virale.