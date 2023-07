Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è giunto al capolinea ormai da oltre un anno. L’annuncio era arrivato l’11 luglio 2022, quando venne diramato dall’Ansa un comunicato congiunto dell’ormai ex coppia.

“Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, le parole della conduttrice. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, le aveva fatto eco l’ex capitano giallorosso. “Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”.

Ritorno di fiamma tra Ilary Blasi e Francesco Totti?

Poi, entrambi hanno intrapreso nuove relazioni. La leggenda della Roma con Noemi Bocchi, e Ilary Blasi con Bastian Muller. Ma, un’indiscrezione lanciata pochi minuti fa da Deianira Marzano attraverso una storia su Instagram, potrebbe aprire scenari clamorosi. “Si vocifera (amici in comune dell’ex coppia) che Ilary e Totti pare abbiano ripreso a risentirsi tramite messaggini. Ci potrebbe essere un ritorno di fiamma? Chi sa”.