Durante la puntata di Temptation Island di ieri sera per Mirko è arrivato il momento di capire davanti al falò di confronto anticipato se proseguire la sua storia con Perla, oppure intraprendere la sua strada in compagnia della single Greta, che lo aspetta in lacrime nel villaggio dei fidanzati.

Perla ha accettato la richiesta di falò e si presenta in spiaggia per la resa dei conti. “Ho visto e sentito anche troppo cose, era arrivato il momento. Ingrata, superficiale e immatura, sono i tre aggettivi che determinano quello che sei stata qui dentro”, le parole di Mirko. Insieme, riguardano le scene di intimità tra Perla e il tentatore Igor: “Non rinnego il mio percorso e che a me interessa quella persona”, ammette lei. Mirko spiega di non essere più innamorato della sua fidanzata: “Ho perso tutta la stima nei suoi confronti”. Poi è il turno dei video di Mirko e Greta. “Ci siamo amati per cinque anni, ci hai screditati come se non fossimo stati nulla”, si sfoga Perla. Entrambi decidono di interrompere il viaggio nei sentimenti, e lasciano il programma da soli.

Mirko corre a riabbracciare la single Greta che lo aspetta nel villaggio e decide di lasciare Temptation Island insieme a lei. Perla sembra decisamente più provata dalla fine della sua storia d’amore, ma nonostante ciò decide di incontrare il single Igor, che ammette: “Mi farebbe piacere conoscerti anche fuori”. Il desiderio è reciproco e così anche loro lasciano insieme il villaggio.

Proprio al riguardo, l’Investigatore social Alessandro Rosica ha svelato che la salernitana e il tentatore sono stati avvistati in un hotel, e oggi sono fidanzati e felici: “Svelato il mistero della foto in hotel di circa tre settimane fa. Ma non erano Mirko e Perla, bensì il tentatore Igor e Perla. Ad oggi sono fidanzati e felici”.