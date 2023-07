La storia d’amore tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli è giunta definitivamente al capolinea. I due ex protagonisti del Trono Classico dell’edizione 2022-2023 di Uomini e Donne, dopo aver annunciato la rottura sui rispettivi profili social, erano stati avvistati due settimane fa in un salone di bellezza di Roma, circostanza che aveva riacceso le speranze dei fan.

Federico Nicotera: "Io e Carola non siamo tornati insieme"

Poi, lo scorso martedì, in un’intervista rilasciata a IsaeChia.it, l’ex tronista aveva chiarito le voci circa un possibile ritorno di fiamma: “Io e Carola non siamo tornati insieme. Qualche giorno fa lei sarebbe dovuta venire a Roma a prescindere, e in quest’occasione semplicemente ci siamo visti per chiarire alcune cose, confrontarci un po’ tra di noi, e perché alla fine siamo rimasti in buoni rapporti come penso sia giusto tra due persone che si sono volute e si vogliono bene”.

Federico ha preferito non svelare i motivi che hanno portato alla rottura con Carola: “Sono cose nostre e resteranno nostre. In generale, come ha detto anche Carola, nell’ultimo periodo ci ritrovavamo a discutere perché abbiamo visioni diverse su molte cose, e probabilmente anche prospettive di vita diverse. C’era proprio l’incompatibilità su alcuni pensieri, e quindi difficoltà a trovare un punto di incontro. E’ chiaro che la situazione è più articolata di così, ma appunto sono cose nostre che è giusto restino tra me e lei.

Per quanto riguarda la convivenza, forse io e Carola abbiamo fatto il passo più lungo della gamba. Presi dall’entusiasmo e dai sentimenti post trono, abbiamo fatto delle scelte affrettate che sicuramente hanno esasperato alcuni problemi sorti dopo”.

Federico flirta in discoteca? La segnalazione

Nel frattempo, l’ex tronista sembra aver voltato definitivamente pagina. Lo scorso weekend, infatti, Federico è stato beccato in una discoteca di Roma, e secondo la testimonianza di una fan presente, avrebbe flirtato con una ragazza: “Sabato ho incontrato il tronista Federico che si è appena lasciato con Carola. Le fan ci sperano ancora, ma lui stava in discoteca a flirtare”.