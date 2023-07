Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, dopo giorni complicati, sono tornati ad essere una coppia. A raccontare come è avvenuto il nuovo riavvicinamento tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip dopo la lite in Sardegna è stato l’ex tronista durante una live su Twitch.

“Siamo rimasti al telefono tipo ore e basta. Dopo ci siamo messi d’accordo per vederci e io le ho detto ‘dai, vieni qua’ e ci siamo visto. Ci sono delle cose che non si riescono a spiegare. Diciamo che abbiamo preferito evitare, lasciar perdere e fare in questo modo non tornando su discorsi vecchi.

Io so di chi voglio circondarmi, rispondo e ripeto per quanto riguarda le mie azioni e cose. Non ho bisogno di niente e nessuno. Non c’è nessun problema per quello che mi riguarda e non ho nemmeno voglia di ritornare a parlare di cose passate”.

Poi, Daniele ha concluso: “Basta, quindi l’ho chiamata e le ho detto di venire qua. Le ho pagato il biglietto del treno e gliel’ho mandato, chiedendole di vederci. Abbiamo deciso di non parlare più di queste cose, del passato, perché lei la pensa in un modo e io in un altro. E quindi così, niente più di questo”.