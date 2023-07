Ciò che è accaduto durante l’evento di ieri in provincia di Ravenna ha dimostrato che tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria non è ancora finita. Sebbene la tormentata storia d’amore tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, sia giunta al capolinea ormai da diverse settimane, i segnali che entrambi hanno mandato potrebbero aprire ad un possibile ritorno di fiamma.

A sorprendere è stata la complicità che i due hanno mostrato di non aver perso, nonostante le chiarissime divergenze che hanno caratterizzato le ultime settimane. Video e foto con sorrisi, abbracci e sguardi d’intesa hanno fatto immediatamente il giro dei social. Ma è stato un video a mandare letteralmente in visibilio i fan, quello in cui Antonella ammette di sperare ancora in un ritorno: “E’ davvero difficile coltivare queste cose fuori. Se continuerà o meno la nostra storia? Spero di sì”.

Nel “day after” continuano ad arrivare segnali incoraggianti. La Fiordelisi ha postato una storia su Instagram con in sottofondo “Piccolo sole”, il nuovo singolo di Donnamaria ispirato proprio alla storia d’amore con l’influencer campana. Poco dopo, lo stesso Edoardo ha ripostato la storia dell’ex fidanzata. Sui social i fan sono esplosi di gioia: per loro non ci sono dubbi, presto i Donnalisi torneranno ad essere una coppia.

Nel frattempo, l’ex volto di Forum, su Twitter, ha voluto ringraziare i fan: “E’ stato un weekend impegnativo ma importante. Come sapete non parlerò delle mie questioni private, sono qui per ringraziare ognuno di voi. Ringrazio chi è venuto ai vari eventi, ma ringrazio anche chi non è potuto venire e ci ha sostenuto da casa. Senza di voi non saremmo nulla”.