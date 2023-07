Ci sarà un ritorno di fiamma tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria? E’ questa la domanda che i fan dei due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip si stanno ponendo ormai da diverse settimane, quando prima l’influencer campana e poi lo speaker radiofonico annunciarono la rottura sui social.

Una domanda che è tornata fortemente d’attualità dopo quanto accaduto ieri pomeriggio all’evento in provincia di Ravenna a cui hanno partecipato i due ex vipponi. Evento già programmato prima che si lasciassero. I Donnalisi, accolti da numerosissimi supporters, sono apparsi sorridenti e di nuovo in sintonia. Una foto, in particolare, testimonierebbe il feeling ritrovato: lui tiene la mano sulla spalla di lei, e lei sulla schiena di lui. Ma non è tutto. Rispondendo alle domande dei fan accorsi all’evento per incontrarli, a chi le ha chiesto se ci sono possibilità che la storia con Edoardo prosegua, Antonella ha dichiarato “Spero di sì”, lasciando dunque una porta aperta ad un possibile ritorno di fiamma.

Daniele Dal Moro parla di Antonella e Edoardo

Intanto, durante una delle sue consuete live su Twitch, Daniele Dal Moro ha parlato proprio dei due ex coinquilini: “Molti di voi mi chiedono di Antonella e Edoardo… Rispondo perché me lo chiedete veramente in tanti. Sapete che sono due ragazzi ai quali sono affezionato, penso che si vogliano bene, penso che ci siano dei sentimenti tra di loro. Sarei contento se riuscissero a trovare un punto d’incontro, perché comunque sono due ragazzi che meritano. E basta. Fanno parte per me di un’esperienza incredibile, penso che loro siano due persone che hanno veramente fatto parte dell’ultimo Grande Fratello, insieme sicuramente a me, a Oriana e ad altre persone, quindi li ricordo sicuramente con affetto e con piacere. Se posso dargli una mano cercherò sempre di farlo. Dopodiché, sapete come si dice: ‘Tra moglie e marito non mettere il dito’, nel senso che sono abbastanza grandi a maturi per poi prendere le loro decisioni. Quello che io posso fare è cercare di comprendere i punti di vista dell’una e dell’altro, e cercare di fare un po’ da paciere. Però, più di questo chiaramente non mi permetterei nemmeno di fare. Quindi, non faccio il tifo né per l’una né per l’altro, faccio il tifo per loro e gli auguro tutto il meglio possibile”.