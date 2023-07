La rivoluzione messa in atto da Pier Silvio Berlusconi ha scosso dalle fondamenta uno dei programmi di punta di Mediaset. Stiamo parlando del Grande Fratello Vip, che sbarcherà su Canale 5 a partire dal prossimo 18 settembre, in quella che si preannuncia come un’edizione spartiacque sotto diversi punti di vista.

Innanzitutto il cast, che sarà composto, stando alle ultime indiscrezioni, da dodici personaggi famosi e otto sconosciuti. Poi per ciò che riguarda il supporting cast del reality show condotto da Alfonso Signorini, unica conferma nel nuovo corso attuato dall’amministratore delegato. Dopo gli addii di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, l’unica opinionista sarà Cesara Buonamici. Una decisione a sorpresa che, però, sta facendo molto mugugnare i social, dove gli utenti ritengono la giornalista una figura non adeguata a ricoprire quel ruolo.

A ciò si aggiunge quella che è di fatto è l’estromissione di Giulia Salemi, “pupilla” del conduttore. L’influencer italo-iraniana, infatti, dopo essere stata la portavoce del sentiment social durante la passata edizione, ha annunciato l’addio. Ed è probabile che la figura di “esperta dei social” scomparirà definitivamente a distanza di un solo anno dall’introduzione.

Chi condurrà il Gf Vip Party?

A questo punto, non ci resta che scoprire da chi sarà composto il cast. Ma un altro nodo da sciogliere è quello relativo alla conduzione del Gf Vip Party, il format che va in onda su Mediaset Infinity. Ai saluti Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, che avrebbero virato su altri progetti. Chi prenderà, dunque, il loro posto. I nomi più caldi sono quelli di Alberto De Pisis e Oriana Marzoli. Proprio in merito alla modella di origini venezuelane, Amedeo Venza ha svelato che la fidanzata di Daniele Dal Moro si sarebbe candidata: “Oriana si è candidata per la conduzione del Gf Vip Party – scrive l’esperto di gossip su Instagram -. La proposta, però, è stata rimbalzata ai piani alti, che hanno categoricamente distrutto il sogno (ormai infranto) della ex vippona”.