Torna sotto i riflettori la presunta liaison tra due delle stelle turche più luminose. Stiamo parlando, ovviamente, di Can Yaman e Demet Ozdemir, protagonisti dell’amatissima fiction Day Dreamer – Le ali del sogno (attualmente in onda con le repliche su La 5), che li ha resi celebri in tutto il mondo.

Nel corso di questi anni, non hanno mai smesso di rincorrersi voci circa un presunto flirt tra i due attori. Voci mai confermate dai diretti interessati. Nel frattempo, Can ha avuto una storia con Diletta Leotta, mentre Demet ha sposato Oguzhan Koc, ma il matrimonio è giunto al capolinea dopo poco più otto mesi.

Alessandro Rosica, da sempre addentro al mondo del gossip turco, ha svelato nuovo retroscena sulle due star turche. Secondo l’Investigatore social, infatti, il quale ha sempre sostenuto che le nozze tra l’attrice e il cantante fossero tutta una montatura a scopi pubblicitari, Yaman e la Ozdemir non avrebbero mai smesso di restare in contatto. Ma c’è anche dell’altro…

Can Yaman e Demet Ozdemir, le rivelazioni di Alessandro Rosica

“Conclusasi da poco la storia fake con tanto di matrimonio lampo tra Demet e Oguzhan, dove vi ho sempre raccontato tutto nei minimi dettagli, come anche la fake story tra Can e Diletta – scrive Rosica in un post su Instagram .- C’è però una cosa che non vi ho mai detto, volevo esserne prima sicuro: l’attrice turca nel frangente della relazione fake, quindi nella vita privata, è sempre stata single, non ha mai perso i contatti con il suo ex compagno e collega Can Yaman. L’ultimo momento in cui sono stati fotografati insieme felici e spensierati, risale all’evento Disney dell’anno scorso. I loro sguardi parlano chiaro, dietro le quinte si sono parlati per almeno mezz’ora e i toni non sono stati di certo quelli di due semplici amici o colleghi. C’è però una cosa che nessuno sa, mentre lei non poteva farsi vedere con nessun altro uomo da contratto, né tantomeno Oguzhan con altre donne, è successo l’impensabile, i due attori infatti, a fine serata sono andati via con amici in comune, in due auto differenti. Quella notte Demet non tornerà a casa, Can nemmeno. Ad oggi posso dire solo una cosa con estrema fermezza, i due non sono semplici amici e si sentono continuamente. Non escludo una possibile paparazzata tra i due in futuro, ad oggi insieme sono tra le persone più riservate. Non credo potranno nascondersi per sempre, impossibile. Non è finita qui, perché c’è un terzo incomodo. Oguzhan tramite le sue grandi amicizie, è pronto a mettere i bastoni fra le ruote in Turchia a Demet e Can. Il cantante non le perdonerà mai l’essersi distaccata così in fretta dopo il matrimonio ‘combinato che, ricordiamolo, è servito ad entrambi, soprattutto ad Oguzhan, come non perdonerà mai la rivalità in amore/lavoro con l’attore turco. Infatti, mentre Demet voleva invitare a tutti i costi Can al suo Matrimonio, Oguzhan ha declinato seduta stante l’invito, Can è stato l’unico nella cerchia di amici/colleghi a non essere stato invitato. È ormai chiaro che tra i due ci sia solo odio, ma una cosa è certa, non è finita qui!”.