Ivana Mrzazova è stata ospite di Giada Di Miceli nel corso del programma radiofonico Non succederà più, in onda sulle frequenze di Radio Radio.

La modella di origini ceche ha detto la sua sulla nuova “linea” imposta da Pier Silvio Berlusconi in merito alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, che sarà caratterizzata da un mix di personaggi famosi e sconosciuti.

“Sono un po’ perplessa – ha esordito Ivana. Magari all’apparenza può sembrare una può sembrare una persona tranquilla, poi però stando dentro la Casa per due settimane, magari esplode e non è più quella che hai visto ai casting. Il Grande Fratello, secondo me, in quanto reality dovrebbe essere una cosa divertente e molto reale. E’ ovvio, se metti dentro le persone insieme, ci sono venti caratteri e personalità completamente diverse. Quindi, ci sta che possano esserci persone un po’ più particolari. Poi spesso si esagera, ma devo dire che il Grande Fratello è anche molto rigoroso.

Quest’anno si è sicuramente esagerato, perché sono stati lì troppo a lungo. Secondo me le edizioni più belle sono state le prime, anche perché duravano di meno. Nel mio primo Grande Fratello sono stata tre mesi, sono stata benissimo perché mi sono trovata benissimo con il mio gruppo. Quest’anno probabilmente la gente non si è trovata. Io sono sincera, le parolacce le dico, quelle quotidiane. Quando uno litiga con un’altra persona ha magari un linguaggio più pesante. Quest’anno hanno esagerato un po’ in tutto, in primis per la durata, quindi la gente è andata fuori di testa e il gruppo non era in sintonia. Questo è stato un grande problema”.

Ivana dice la sua sulle coppie nate al Gf Vip 7

In seguito, Ivana Mrazova ha espresso il suo personale parere sulle coppie che si sono formate durante la settima edizione del Gf Vip: “Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi mi sono sempre piaciuti. Non mi sorprende che Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si siano lasciati, perché quando io ero lì loro litigavano molto spesso. C’erano spesso problemi di coppia e tutti abbiamo detto loro di aspettare e vedere come sarebbe andata fuori. Evidentemente non è andata bene. So che fuori subentrano altri problemi, saranno due caratteri completamente diversi, non lo so. I tira e molla di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non mi sorprendono. Quando ho visto Micol e Edoardo mi sono subito piaciuti, e infatti stanno ancora insieme, e da quello che vedo stanno bene”.

Infine, Ivana ha smentito i presunti attriti con Nicole Murgia, dovuti ad una presunta complicità tra l’attrice e l’ex fidanzato della Mrazova, Luca Onestini. In più, ha svelato di essere single: “Con la Murgia sono in buoni rapporti. Il mondo social non è la vita reale, noi non abbiamo nessun problema. Siamo amiche, ci sentiamo. Io sono serena e single”.