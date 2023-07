Giulia Salemi lascia il Grande Fratello Vip. L’influencer italo-iraniana, dopo l’esperienza della passata edizione come portavoce del “sentiment social”, ha annunciato l’addio al reality show condotto da Alfonso Signorini.

La “bastarda col tablet” ha condiviso una storia su Instagram nella quale non ha però spiegato le ragioni della scelta che, probabilmente, è stata assunta in prima persona da Pier Silvio Berlusconi, così come quella di arruolare Cesara Buonamici come unica opinionista.

Giulia ha rivelato che si dedicherà ad altri progetti, tra cui la terza edizione di “Salotto Salemi”, in onda in seconda serata su La 5, ed un nuovo format dal titolo “Casa Prelemi”, che coinvolgerà anche il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli.

In arrivo il nuovo format "Casa Prelemi"

“Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno, a livello professionale e personale, è stata bellissima e gratificante. Ma so che bissare non è cosa facile, quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto.

Sono grata a Mediaset, con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi. Mi dedicherò alla terza edizione di ‘Salotto Salemi’, il format da me ideato dedicato al mondo del make-up che faremo diventare gigante, e mi dedicherò a un progetto su cui, con Pierpaolo e il mio team, stiamo lavorando da tre anni, che si chiamerà ‘Casa Prelemi’. A novembre sarò alla conduzione di un format sulla piattaforma, ma di questo parleremo più avanti.

Tutti sanno quanto io sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi quest’anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma, al quale devo davvero tantissimo”.