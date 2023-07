La tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta definitivamente ai titoli di coda.

Lo speaker radiofonico, in un’intervista rilasciata a TVBlog, ha raccontato che tutto ciò che è stato detto dal momento in cui si è verificata la rottura, non è stato strumentalizzato solo dal gossip, ma anche dalla stessa influencer campana. Edoardo è poi tornato a ribadire, riferendosi ad Antonella, che “i social sono la sua vita”.

I due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip sono rimasti comunque in buoni rapporti. Almeno a giudicare da quanto si è visto ieri sera, quando i due hanno partecipato allo stesso evento. Stando alle foto che hanno fatto il giro dei social, i due ex vipponi sono stati visti parlare insieme, scambiandosi anche dei sorrisi.

Tuttavia, secondo una segnalazione giunta in direct a Deianira Marzano, pare che non sia tutto rose e fiori. Dietro ai sorrisi della Fiordelisi ci celerebbe, infatti, tanta sofferenza. L’ex schermitrice sarebbe stata vista piangere, ed è sembrata fortemente dimagrita. A ciò si aggiunge che Donnamaria, pareva essere molto distaccato e sorrideva esclusivamente davanti ai flash dei fotografi.