Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme. Di nuovo. Dopo essersi lasciati tre volte nel giro di un mese e mezzo. La loro turbolenta storia d’amore ha appassionato i telespettatori del Grande Fratello Vip, e adesso che il reality è terminato il loro seguito è ulteriormente aumentato.

Le liti, le discussioni e i continui tira e molla hanno tenuto con il fiato speso tantissimi fan, che seguono ogni loro mossa sui social. Dopo l’ultima litigata, che sembrava aver messo un punto definitivo alla loro relazione, Oriana e Daniele hanno sorpreso tutti mostrandosi nuovamente insieme. E di poche ore fa l’uscita del nuovo capitolo di Mtmad della modella di origini venezuelane, dove si mostra proprio in braccio all’imprenditore veneto, segno della loro ritrovata serenità.

Ecco quanto raccontato dalla “reina”: “Avete visto quando è pazza la vostra Oriana? Nel capitolo precedente non stava con Daniele, e nel capitolo nuovo un’altra volta con Daniele. Bene, siamo due idioti. Perché? Perché la verità è che la gente che ci seguiva da dentro la Casa sa che abbiamo avuto alti e bassi tutto il tempo. Siamo stati alla prima di Barbie, bellissimo, mi è piaciuto tutto.

Mi porterò questo ragazzo che, se non fosse per me, sarebbe un vecchio fisso nella sua città. Ragazzi, dovete aiutarmi a staccarlo un poco da lì in queste vacanze. Dove andiamo dal 2 al 5? A Ibiza. Ci portiamo una sua amica. Ha una migliore amica che è stupenda. La verità è che spero di portarlo in Spagna il più possibile, ci sono trasmissioni spagnole che ci hanno seguito nel reality ed è giusto che abbiano l’opportunità di vederlo”.

Dopo il simpatico siparietto tra i due, Oriana rimane sola e racconta: “Lo so che la gente non mi capirà o dirà ‘Ah, che casualità che Oriana Marzoli è tornata con il fidanzato giusto ora che ha la pubblicità di Carpisa!’. Ovviamente, molto più la gente italiana perché sono quelli che ci hanno seguito di più nel reality, ma anche in Spagna mi hanno visti in tantissimi. Ragazzi, faccio una breve spiegazione.

Io non decido il giorno in cui mettere o pubblicare il post, soprattutto quando è una pubblicità. Se devo pubblicare una foto per mostrare il mio look non succede nulla, lo faccio quando voglio, ma se è una pubblicità lo decide l’azienda. Quindi è stata una casualità che era giusto giusto quel giorno in cui sono tornata con lui, non l’ho deciso io. Ci sono state tante persone che hanno detto ‘Quando ha fatto l’evento Mia Bag con stava con lui’. Io non faccio le cose in funzione della ripercussione della coppia. Io faccio le cose in funzione a ciò che ha senso”.