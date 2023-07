Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli hanno siglato una tregua? Troppo presto per dirlo, ma un video pubblicato da Daniele Dal Moro potrebbe fare da preludio ad una possibile sepoltura dell’ascia di guerra tra due delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. Intanto, l’imprenditore veneto ha dimostrato ai numerosissimi fan dei Donnalisi che starebbe lavorando dietro le quinte per ricomporre la frattura tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono ritornati insieme dopo l’ennesima crisi. Ieri, l’ex tronista ha pubblicato un video che lo ritraeva con la fidanzata in un locale di Milano. Ad un certo punto, alle spalle della “reina”, è comparsa Antonella Fiordelisi. In seguito, sono spuntate su Twitter alcune foto che ritraevano le due ex vippone insieme. Circostanza, quest’ultima, che ha scatenato il caos sui social, visto che tra Oriana e Antonella non è mai corso buon sangue.

Daniele Dal Moro, la proposta a Edoardo Donnamaria

Nel frattempo, Dal Moro ha pubblicato un nuovo video in cui fa una proposta – chiaramente ironica – a Edoardo Donnamaria. In un vocale inviato su Instagram, che lo stesso Daniele ha diffuso, l’ex vippone propone: “Stavo pensando, sai cosa potrei fare? Potrei darti dei soldi per tornare con Antonella. Tanto, ne guadagnerei poi molti di più dai tuoi fan, che sarebbero disposti a pagarmi migliaia e migliaia di euro. Secondo me ci potremmo mettere d'accordo per fare una roba del genere. Io ti faccio un bonifico ora da 10 mila euro. E basta, e tu torni con Antonella, poi il resto vien da sé”.