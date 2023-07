Edoardo Donnamaria è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua tormentata relazione con Antonella Fiordelisi, giunta al capolinea dopo poco più di sette mesi, ha di fatto rappresentato uno dei punti focali del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Oggi, Drojette (questo il suo nome d’arte) ha lanciato il suo nuovo singolo dal titolo “Piccolo sole”, brano che parla proprio della storia d’amore con l’influencer campana. L’ex vippone ha rilasciato una lunga intervista a TvBlog, e in merito alla “fanbase tossica”, ha dichiarato: “Non mi spaventa, finché non limita la mia vita. Basti pensare a quanto accade nel mondo del calcio, dove gli ultras minacciano i giocatori o i presidenti di società, entrano nella loro vita quotidiana. Le ingerenze esterne dei tifosi, che siano di calcio o del Gf Vip, ci sono sempre state. Così come il fanatismo. Io, che non sono mai stato un grande fan del Grande Fratello, mi sono dato questa spiegazione…

Non l’ho mai seguito con attenzione. Anzi, non l’ho mai guardato. Infatti mi è capitato di chiedere scusa al mio amico Paolo Ciavarro che lo aveva fatto qualche anno fa; all’epoca lo prendevo in giro perché lì dentro piangeva sempre e invece ora ho capito che le emozioni sono tutte reali. Mi sono ricreduto”.

Edoardo Donnamaria: "Il GF è stata l'esperienza più faticosa della mia vita"

Edoardo si è pentito di aver partecipato al programma? “No. Sono contento di averlo fatto, ma non lo rifarei. Ho fatto esperienze molto pesanti nella mia vita: volontariato a 17 anni in Amazzonia da solo, sono andato negli orfanotrofi in Africa, ho incontrato persone mutilate, ho lavorato in falegnameria, in uno studio legale, ho fatto il cameriere a New York. Con questa consapevolezza, posso affermare senza dubbio che il Grande Fratello è stata l’esperienza più faticosa a livello psicologico della mia vita. Non mi sono ancora ripreso del tutto, ci sto lavorando”.

Poi, Donnamaria parla della possibilità di partecipare ad altri reality: “Roba de coppia no… un programma di gossip proprio no, perché il gossip è la cosa più lontana da me in assoluto. Se invece parliamo di Isola dei famosi o Pechino Express allora sì, anche subito: sono appassionato di giochi, prove fisiche e sopravvivenza”.

Edoardo parla anche della possibilità di ritornare a Forum: “Sto valutando e capendo se riesco a far combaciare tutti i miei impegni, tra radio, musica e tutto il resto. Vediamo se riusciamo a trovare una formula”.

"Fuori" Piccolo sole, il nuovo singolo di Drojette

E in merito alla sua carriera nel mondo della musica: “Non si partecipa al Grande Fratello perché poi diventi famoso e sicuramente farai un sacco di cose in televisione. Non è così. L’esperienza al Gf è fine a sé stessa, anche perché ad ogni edizione prendono parte 40 concorrenti ed è evidente che non per tutti possa rappresentare una svolta lavorativa. Al contempo, penso che il programma possa darti delle possibilità. E io, tra eventi live, musica, social, radio le ho avute e le sto cogliendo. Ho appena firmato un contratto di distribuzione con ADA Music Italy, divisione Warner Music Italia. Oggi esce Piccolo sole, nei prossimi quattro mesi arriveranno altri due singoli”.

L’intenzione di Mediaset è quella di eliminare il trash dal Grande Fratello, dopo un’edizione, quella a cui ha preso parte Donnamaria, particolarmente contestata per gli eccessi, tanto da provocare l'intervento di Pier Silvio Berlusconi: “Io col mondo del trash non ho nulla a che fare, a maggior ragione se consideriamo tutte le precedenti edizioni del Grande Fratello. Il mio problema è che amo le parolacce. È una passione tramandata da mio nonno. Dico troppe parolacce. E sono stato cacciato dal Grande Fratello per questo, non per altro. Non sono trash, sono stato volgare, sì, ma non me ne vergogno”.