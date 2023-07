Il ritorno di fiamma tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro (il terzo nel giro dell’ultimo mese e mezzo) ha scatenato diverse reazioni sui social. Da un lato ci sono gli Oriele, il numerosissimo fandom dei due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, che hanno gioito e non poco per la pace siglata tra la modella venezuelana e l’imprenditore veneto. Dall’altro c’è chi osteggia la coppia, che secondo molti, visti i continui tira e molla, avrebbe perso di credibilità.

I presunti profitti di Oriana e Daniele

Secondo alcuni esperti, infatti, la coppia arriverebbe addirittura ad intascare circa 30 mila euro al mese grazie ai “teatrini” che riguardano le continue rotture. Ad analizzare i presunti profitti è stata la tiktoker Claudia Mariani: “Trentamila euro al mese. Questa sarebbe la cifra che, secondo alcuni esperti del web, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si porterebbero a casa per mettere in piedi i loro teatrini. Mi spiego meglio. Da quando sono usciti dalla Casa del GF Vip, Daniele e Oriana sono stati tra le coppie più discusse e più chiacchierate. Questo perché la loro relazione non è stata rose e fiori, ma piena di alti e bassi e soprattutto litigate pesanti. Tramite queste scenate plateali attirano sui loro profili decine di follower. E, se ci fate caso, dopo l’indizio di un ritorno o una discussione, ci piazzano gli sponsor. Inoltre, Daniele l’ho visto parecchio su Twitch, dove racconta beatamente i cavoli suoi e quelli di Oriana. E non metto in dubbio che Daniele avrebbe tantissimi spettatori anche senza litigare con Oriana ma facendo semplicemente una diretta con lei, ma il numero viene triplicato e quadruplicato nel momento in cui litigano. Quindi, questi teatrini che mettono in piedi per poi ricongiungersi, sono fake! Non fraintendetemi perché io li amo, però dai anche basta!”.

Daniele Dal Moro litiga con una cantautrice

Intanto, tra coloro che non credono più alla storia tra Oriana e Daniele, c’è Denise Manno. La cantautrice siciliana, infatti, ha avuto un alterco social proprio con Dal Moro proprio in merito al nuovo ritorno di fiamma con la Marzoli. “Ma non vi eravate spu**anati fino a ieri?”, ha chiesto Denise. “Guarda che ora che ti sei comprata la spunta blu, il tuo commento vale sempre meno di un ca**o, te lo dico!”, ha replicato l’ex tronista. “Amo easy, non è che se sei uscito dal GF puoi permetterti di sentirti sto ca**o. Anche meno! Torna a disperarti su Twitch”, ha chiosato la cantante.