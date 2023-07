Edoardo Donnamaria ha deciso di fare “pulizia” sui social. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, reduce dalla rottura con Antonella Fiordelisi, si è resto protagonista di un gesto che non è passato inosservato.

Edoardo Donnamaria fa "pulizia" su Twitter

Intervenuto in una room su Twitter, lo speaker radiofonico ha infatti annunciato che sta bloccando tutti coloro che insultano la sua ex fidanzata: “Come faccio a mettere distacco nella situazione tra me e Antonella? Se dite delle cose molto carine su di me, ma molto brutte su di lei, io mi incazzo lo stesso e quindi ti blocco”, ha detto l’ex vippone che poi ha aggiunto: “Non voglio vedere determinati commenti in un momento difficile… c’è gente molto più sensibile, e una la conosciamo tutti quanti”.

La reazione di Antonella Fiordelisi

Dunque, la mossa di Edoardo ha come obiettivo quello di proteggere Antonella, molto sensibile a quanto viene scritto sui social, e che spesso si lascia condizionare da ciò che le riferiscono i fan. A tal proposito, un utente ha segnalato alla Fiordelisi ciò che aveva fatto Donnamaria: “Anto, non ti arrabbiare. Ma solo per opportuna conoscenza, Edo su Twitter sta facendo le pulizie di primavera”. “Grazie, ora dormirò meglio”, ha risposto in maniera sarcastica l’influencer campana. “Intendevo dire che sta estirpando i rami secchi e gli haters che parlano anche male di te”, ha replicato il fan. “Ok, grazie”, ha chiosato Antonella.

Se Edoardo prova a proteggere la sua ex, non si può dire lo stesso per la Fiordelisi, che evidentemente non ha ancora digerito la rottura. L’influencer campana, infatti, continua a lanciare frecciatine a Donnamaria, le ultime proprio nella giornata di ieri: “Ho fatto di tutto. Avevo anche organizzato una vacanza e questa cosa non è piaciuta. Cosa devo fare di più? Come ve lo devo far capire? Per favore… Non mi venite a dire che devo andare da lui o fare vacanze insieme, perché io ho fatto di tutto per questo ragazzo”.

Ma non solo. Ieri sera, Antonella ha pubblicato in una storia su Instagram una sua foto con la didascalia: “Sarò sempre meglio della tua next”. Il riferimento, chiarissimo, è alla possibile futura fidanzata di Edoardo.