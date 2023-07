Un’inaspettata reunion tra ex vipponi ha scatenato i fan sui social. Protagonisti Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro e Alberto De Pisis. I quattro ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip si sono ritrovati a cena in un noto ristorante di Milano, e hanno trascorso la serata tra selfie e ottimo cibo.

In particolare, a far mormorare gli utenti su Twitter è stato l’incontro tra l’influencer campana e la modella di origini venezuelane, acerrime “nemiche” ai tempi della loro avventura nella Casa più spiata d’Italia. Ma, al di là della “tregua” apparente tra Antonella e Oriana, a catturare l’attenzione è stato un video fatto dalla Fiordelisi mentre era in compagnia di Daniele. Ma procediamo con ordine.

La storia d’amore tra l’ex schermitrice e Edoardo Donnamaria è giunta al capolinea dopo poco più di sette mesi. Un vero e proprio filmine a ciel sereno per i fan della coppia, che speravano si trattasse solo di una delle tante litigate che hanno caratterizzato la burrascosa relazione tra i Donnalisi. Eppure, a distanza di un mese, la crisi non è rientrata, anzi, i due continuano a scambiarsi frecciatine sui social.

“Ho fatto di tutto. Avevo anche organizzato una vacanza e questa cosa non è piaciuta. Cosa devo fare di più? Come ve lo devo far capire? Per favore… Non mi venite a dire che devo andare da lui o fare vacanze insieme, perché io ho fatto di tutto per questo ragazzo”, le parole di Antonella. Poco dopo, Edoardo ha meso like ad un tweet di un utente che ha scritto: “Sarà andata più o meno così:

E: “Ma come puoi pensare di andare in vacanza se prima non risolviamo i problemi’.

A: “Non vuoi venire in vacanza con me? Perfetto, allora non mi ami più”.

"Dove ca**o è Edoardo?"

Ad “inserirsi” nella relazione tra la Fiordelisi e Donnamaria è stato anche Daniele Dal Moro. L’imprenditore veneto, che si trovava a cena con Antonella, è apparso in un video condiviso dall’influencer campana, e ha detto: “Dove ca**o è Edoardo? Edoardo vaffan****!”. Il tono era ovviamente scherzoso, visti gli ottimi rapporti tra l’ex tronista e lo speaker radiofonico. La Fiordelisi è parsa imbarazzatissima: “Come mi è venuto in mente di fare un video in diretta con lui?!", ha detto.