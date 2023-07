Dopo la pubblicazione del video privato delle scorse settimane, e lo scoop lanciato ieri circa una presunta nuova frequentazione, l’amicizia tra Fabrizio Corona e Antonella Fiordelisi è giunta ai titoli di coda.

Poco più di 15 giorni fa, l’ex re dei paparazzi aveva condiviso sul suo canale Telegram un filmato dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip mentre si trovava nello studio di Giacomo Urtis, chirurgo plastico dei vip. Ma non solo, Fabrizio aveva chiesto ad Antonella di “aprire le cose” e di essere “sprecata” per Edoardo Donnamaria.

L’ex vippona aveva dunque minacciato di adire le vie legali: “Per quanto riguarda quel filmato voglio fare chiarezza. Mi trovavo nella clinica di un mio amico per eseguire un trattamento medico. Non ho autorizzato in alcun modo l’ingresso di terzi, la registrazione di contenuti video né tantomeno la diffusione degli stessi. Invito chi ha pubblicato tali contenuti senza il mio consenso e a mia insaputa a rimuoverli, chi si è reso responsabile di tali condotte ne risponderà nelle sedi più opportune”.

Corona: "Antonella Fiordelisi mi ha denunciato"

A quanto pare, la Fiordelisi è passata dalle parole ai fatti. A rivelarlo è lo stesso Corona in un’intervista rilasciata a Novella 2000: “Se la vicenda con Antonella Fiordelisi mi è sfuggita di mano? Ha creato una tragedia da niente, e ha scatenato tremila problematiche. Credo che sia stata eccessiva. Se è vero che mi ha denunciato? Sì, ma non mi interessa”.

L’ex re dei paparazzi ha anche parlato dei rumor secondo i quali avrebbe avuto in flirt con Giacomo Urtis: “Una storia tra me e Urtis? Giacomo nella mia vita è un amico del cuore. Per il resto vi lascio immaginare quello che volete, non aggiungo altro”.

E su Belen Rodriguez: “Che rapporto ho adesso con Belen Rodriguez? Molto bello, è una delle mie più care amiche, a cui voglio veramente bene. Ci vediamo poco, ma ci sentiamo e confrontiamo spesso”.