La tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, che tanto ha appassionato (e continua ad appassionare) migliaia di fan in tutta Italia, sembra essere giunta definitivamente al capolinea.

I sostenitori dell’ormai ex coppia, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, però, non sembrano volersene fare una ragione, e continuano ad interpellare i diretti interessati, chiedendo a gran voce un ritorno di fiamma. Eppure, pochi giorni fa, l’influencer campana era stata piuttosto chiara: “Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti, chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fancam o altre cose che possano farmi destabilizzare”. Evidentemente, l’appello dell’ex vippona è caduto nel vuoto.

La “realtà dei fatti” a cui si riferiva Antonella è proprio la rottura con Edoardo, che a questo punto pare essere definitiva. E’ durata poco più di sette mesi la storia d’amore tra i Donnalisi, caratterizzata da una passione travolgente, ma anche da liti e discussioni. “Volete una cosa che non si può avere per ovvi motivi”, aveva ribadito la Fiordelisi replicando a chi continuava a farle domande in merito alla relazione con Donnamaria.

Antonella Fiordelisi: "Ho fatto di tutto per questo ragazzo"

Nelle ultime ore, incalzata nuovamente da una follower, che le chiedeva di provare ad aprire un nuovo dialogo con Edoardo, Antonella ha risposto: “Ho fatto di tutto. Avevo anche organizzato una vacanza e questa cosa non è piaciuta. Cosa devo fare di più? Come ve lo devo far capire? Per favore… Non mi venite a dire che devo andare da lui o fare vacanze insieme, perché io ho fatto di tutto per questo ragazzo”.