Fabrizio Corona sgancia una nuova bomba su Antonella Fiordelisi. Già due settimane fa, l’ex re dei paparazzi aveva pubblicato sul suo canale Telegram un video privato in cui chiedeva all’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, che si trovava con lui in uno degli studi di Giacomo Urtis, il chirurgo plastico dei vip, di “aprire le cosce” e di essere “sprecata per Edoardo Donnamaria”.

La richiesta oscena ha fatto il giro del web, e ha portato la stessa ex vippona ad intervenire su Twitter: “Mi trovavo nella clinica di un mio amico per eseguire un trattamento medico. Non ho autorizzato in alcun modo l’ingresso di terzi, la registrazione di contenuti video né tantomeno la diffusione degli stessi. Invito chi ha pubblicato tali contenuti senza il mio consenso e a mia insaputa, a rimuoverli. Chi si è reso responsabile di tale condotta ne risponderà nelle sedi opportune”.

Dopo alcune ore, Corona aveva replicato alla Fiordelisi attraverso una storia su Instagram: “Ecco la reazione che mi aspettavo. Indignazione, molestie… subito andiamo sul pesante. Ecco perché nasce questo canale. Come ho detto più volte è un canale libero, non è difficile comprendere. Cercate di stare sereni e rilassatevi. La Fiordelisi è ‘famosa’ perché il sottoscritto l’ha aiutata. Giacomo è un mio amico, da sempre. Forse non avete amici, forse siete così seri e impegnati da non aver mai scherzato con gli amici. E’ tutto così serio e volte far diventare serie anche le ca**ate… Non buttiamola sul patriarcato, le molestie e tutte le menate che puzzano di Santa Inquisizione, fatevi una sana risata. Anche tu, Antonella, non sei il magnifico rettore dell’Accademia della Crusca, non sei nota per le tue doti intellettuali. State calmi e sorridete. La vita è bella, si gioca”.

Corona: "Antonella ha un nuovo fidanzato". La replica dell'ex vippona

Ieri sera, Fabrizio ha condiviso sul suo canale Telegram la foto di un profilo Instagram censurato e ha scritto: “Io ve l’avevo già anticipato. E come sempre arrivo ovunque. Eh sì… questo è il profilo del nuovo fidanzato della ragazza che si crede showgirl”. La showgirl in questione è proprio Antonella la quale, però, ha replicato in maniera ironica su Instagram: “Qualcuno mi ha avvistata con il nuovo fidanzato. Oddio, adesso ve lo faccio conoscere, eccolo qui. Io non ce la faccio proprio più. Mi dispiace solo per aver rovinato il lavoro ai paparazzi appostati sotto casa mia da giorni”. La Fiordelisi ha pubblicato alcune stories nelle quali inquadra quello che secondo Corona sarebbe il suo nuovo fidanzato (ma in realtà si tratta di un suo caro amico), proprio per smentire lanciata dall’ex re dei paparazzi. Insomma, con Edoardo Donnamaria è finita ma, almeno per il momento, Antonella è ancora single.