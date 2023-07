Tra le coppie più discusse e chiacchierate di questa edizione di Temptation Island, c’è senza dubbio quella formata da Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo.

Nel corso della terza puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, la coppia originaria di Scafati aveva deciso di lasciarsi dopo sette anni. Il 24enne, prima di partecipare a Temptation Island, si era iscritto ad un sito di incontro con lo pseudonimo di “American boy” (tutto all’insaputa della fidanzata), e nel villaggio aveva mostrato un forte interesse per la tentatrice Roberta Di Grazia.

Giuseppe, però, alla fine si è reso conto di amare Gabriela e ha chiesto un secondo falò, durante il quale i due fidanzati hanno deciso di gettarsi il passato alle spalle e proseguire la loro relazione. L’epilogo non ha deluso i telespettatori, che desideravano che Gabriela si liberasse definitivamente di Giuseppe, ma anche Roberta, che su TikTok ha pubblicato un video che sta facendo discutere.

Roberta Di Grazia sgancia la bomba

“Fai la brava amo, perché se arrivo a stancarmi ti faccio venire le crisi nervose, ti mando un paio di screen e piangi per giorni”, ha scritto l’ex tentatrice. Pur non specificando a chi facesse riferimento, Roberta ha risposto ad un utente che ha commentato “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”, scrivendo “Ben detto!”. Dietro queste frecciatina gli utenti hanno visto un palese riferimento a Giuseppe che, stando a quanto insinuato dalla Di Grazia, avrebbe ancora dei segreti.