Ieri sera è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, e le sorprese non sono di certo mancate. Infatti, c’è stato un falò di confronto “straordinario” tra Giuseppe Ferrara, alias “American Boy” e Gabriella Chieffo.

Nel corso della puntata precedente, la coppia originaria di Scafati aveva deciso di lasciarsi dopo sette anni. Lui, però, ha chiesto un secondo falò per raccontare tutta la verità alla fidanzata, e lei ha deciso di perdonarlo.

Pochi istanti fa, la coppia ha parlato ai microfoni di Witty. Ecco le parole di Gabriela: “Non l’ho mai visto così. Mai. Mi è sembrato sincero. L’ho guardato negli occhi. Mi fa piacere, però comunque rimango in punta di piedi. Mi deve dimostrare, non è che da domani ‘non ti vai a prendere il caffè’ o ‘non ti muovi da casa’. Non esiste. Piano piano, da stasera. All’inizio non mi mancava proprio. Da quando ho iniziato a vedere i video, da quando ho iniziato a vedere i falò, stavo malissimo. Ho avuto paura, ho iniziato a pensare non è che gli piace quell’altra persona e io devo ricominciare da zero? Sono stata malissimo e ho capito che lo amo ancora. Non è abitudine, è amore. Ci metto una pietra sopra e vado avanti”.

Le parole di Giuseppe

“Penso si sia visto il cambiamento. Ho scoperto davvero lei che effetto mi fa. Un’emozione troppo forte, perché a oggi e sono passati sette anni, la sento sempre. Ho buttato tutto alle spalle, io dentro di me sento che mi sono liberato. Ora non ho più nulla da dire. Il male che avevo l’ho cacciato stasera”.

