Un'amatissima e molto discussa ex vippona potrebbe approdare nel cast di Avanti un Altro. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi, una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip.

L’influencer campana, che non sta vivendo un momento particolarmente felice dopo la rottura con Edoardo Donnamaria, era già stata accostata alcune settimane fa a La Pupa e il Secchione. Ipotesi che l’ex schermitrice ha però smentito in maniera categorica: “E’ un programma che non farei mai”, aveva dichiarato.

Adesso, stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, Sonia Bruganelli starebbe “corteggiando” Antonella per portarla nel cast di Avanti un Altro. Una possibilità, però, smentita dalla stessa esperta di gossip poche ore dopo: “Le notizie che vedevano Antonella partecipante alla nuova edizione di Avanti un altro, o come ‘Bonas o in un altro ruolo nel salottino, erano notizie fake”.

A smentire i rumor è stata la stessa Sonia Bruganelli, che su Instagram ha bollato la notizia come “fake news”. Dunque, nulla di fatto. Per Antonella Fiordelisi non si apriranno le porte di Avanti un Altro, come invece era accaduto per un’altra amatissima ex vippona, ovvero Sophie Codegoni, che nella passata edizione del programma condotto da Paolo Bonolis ha vestito i panni di “Bonas”.