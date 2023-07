Sono ormai diversi mesi che si parla di una possibile gravidanza di Cecilia Rodriguez. Voci che, però, si sono sempre rivelate prive di qualsiasi fondamento.

L’influencer argentina e Ignazio Moser si sono conosciuti durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, ed è scoccata immediatamente la scintilla. Lo scorso novembre, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la sorella di Belen aveva svelato alcuni retroscena hot sulla loro relazione quando si trovavano nella Casa di Cinecittà e non solo: “Nell’armadio c’è stato solo un bacio. Lui era con la camicia aperta, me lo volevo baciare, me lo volevo mangiare. Abbiamo fatto sesso nella Casa, e non si è visto. E appena uscito lo abbiamo fatto nel camerino di Mattino Cinque. Eravamo molto focosi allora, in realtà lo siamo anche ora”.

Cecilia e Ignazio dovrebbero convolare a nozze il prossimo ottobre. La proposta di matrimonio è arrivata a novembre 2022 in un lussuoso hotel di Merano, nel magnifico scenario delle montagne dell’Alto Adige. "Dopo 5 anni finalmente è arrivata la proposta - ha raccontato l'ex vippona a Verissimo -. L’ho costretto un po’. Ho trovato la persona che ho sempre sognato, lui è la mia fortuna. Quando ho conosciuto lui ero in un momento particolare della mia vita. Stavano provando a cambiarmi, non sorridevo più non ero più io. Lui mi ha dato la leggerezza che mi mancava. Non mi ha mai cambiata mi ha accettato con tutti i miei difetti".

Cecilia Rodriguez, La foto del pancino "sospetto"

Nel frattempo, una storia pubblicata da Cecilia insieme ad Ignazio ha scatenato i follower. I due sono abbracciati e lui tiene le mani sopra quelle della fidanzata. Fin qui nulla di strano, se non fosse che si nota una certa rotondità del pancino della Rodriguez. Si tratta dell’ennesima suggestione, o questa volta i due ex vipponi si apprestano a diventare genitori?

Cecilia e Ignazio erano entrambi concorrenti del Grande Fratello Vip, nello specifico dell’edizione del 2017, ed è in quella occasione che si sono innamorati. Inizialmente non è stato facile dato che la modella argentina era fidanzata con Francesco Monte, che all’epoca è stato letteralmente mollato in diretta.