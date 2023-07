Il prossimo 11 settembre tornerà su Canale 5 Uomini e Donne, iconico dating show condotto da Maria De Filippi. A fine agosto, infatti, si presenteranno i protagonisti della prossima stagione per le prime registrazioni. Nell’attesa di scoprire quali saranno i volti nuovi che popoleranno lo studio, c’è chi si chiede chi tra le dame e i cavalieri del Trono Over, tornerà nuovamente nel programma.

In primis c’è l’incognita rappresentata da Riccardo Guarnieri. L’ex compagno di Ida Platano, infatti, pare si stia frequentando con una donna di nome Gabriella. O almeno, è quanto rivelato da Deianira Marzano, la quale ha pubblicato alcuni scatti al riguardo. Il cavaliere salentino, dal canto suo, non ha né smentito né confermato le voci.

Come Riccardo, anche un altro protagonista del Trono Over sarebbe impegnato. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, infatti, Armando Incarnato requenterebbe da circa un mese una donna. Ma l’esperto di gossip è sicuro: il cavaliere partenopeo ci sarà, e a settembre dirà che la frequentazione estiva non è andata in porto.

Ecco quanto affermato dal “gossipparo” in una storia su Instagram: “Praticamente Tananai di Uomini e Donne esce da un mesetto con la stessa persona, ma a settembre tornerà in studio e dirà che quest’estate ha frequentato relativamente una persona ma non è andata”.