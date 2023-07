Nella giornata di ieri, Nikita Pelizon si è resa protagonista di un duro sfogo su Instagram. La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, non aveva ancora commentato le parole di Matteo Diamante, che alcune settimane fa aveva annunciato la fine della frequentazione con l’influencer triestina. I due, che si sono ritrovati nella Casa di Cinecittà, hanno riprovato ad essere una coppia, ma alla fine le cose non hanno funzionato.

“Abbiamo provato a passare del tempo insieme ed è stato un sogno, seppur surreale. Siamo connessi? Certo. Ci parliamo con lo sguardo? Sì certo. Ma essere connessi a volte non basta. Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi piacevano e ho iniziato a svegliarmi da questo sogno e a vederci più chiaro. Pensavo di costruire qualcosa con basi solide, ma non è possibile”, aveva rivelato l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

Lo sfogo di Nikita Pelizon

Dal canto suo, Nikita, nel ringraziare il fandom della coppia per il sostegno che hanno dato a lei e Matteo in questi mesi, ha voluto precisare alcuni aspetti: “Mi spiace aver letto moltissime cavolate in queste settimane a cui non ho voluto rispondere. Mi spiace aver visto atteggiamenti che mi hanno allontanato in passato e mi allontanano tutt’ora e lo farebbero anche in futuro, ecco il motivo del mio voler rimanere single. Mi spiace che molti di voi abbiano messaggiato per ore riguardo quella che considero la mia vita privata, sentendo solo una campana. I panni sporchi per me si lavano in casa, non si spiattellano ai quattro venti senza sapere spesso manco con chi si sta parlando il più delle volte. Mi spiace che non si sia riuscito a costruire un rapporto profondo, rimane il bene, ma… basta.

A me non basta il corteggiamento, voglio una persona da ritenere esemplare, che non mi consideri una sua proprietà. Non solo a parole, ma anche a fatti e che non mi faccia provare imbarazzo in nessun contesto. Detto questo, siamo tutti diversi, e chiaramente nessuno di noi è per tutti. Nessuno è sbagliato, semplicemente non è per te”.

Matteo Diamante, frecciatina a Nikita Pelizon?

Dalle parole dell’ex vippona traspare un minimo di risentimento per cose sono andate le cose con Diamante. L’ultimo passaggio del suo sfogo, in particolare, assomiglia ad una vera propria stoccata indirizzata al suo ex, che per il momento ha preferito non commentare. Però, rispondendo ad una domanda di una sua follower, che gli chiedeva “Ma una fidanzata quando?”, Diamante ha risposto “Aspettando la donna giusta. Evidentemente mi diverto con quelle sbagliate”. A molti è parso come un chiaro riferimento a Nikita. Sarà così?