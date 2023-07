Antonella Fiordelisi sembra aver messo un punto definitivo alla relazione con Edoardo Donnamaria. Quella di ieri ha rappresentato una giornata spartiacque nella relazione tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, con l’influencer campana che ha invitato i suoi fan a non taggarla più in fancam di coppia, e lo speaker radiofonico che è stato protagonista di un durissimo sfogo su Twitter.

Il tweet di Antonella Fiordelisi

“Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti, chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fancam o altre che possono farmi destabilizzare”, le parole dell’ex vippona.

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria

“Non mi sono mai esposto raccontando fatti privati, perché privati. Sputtanare una persona di cui sei stato/a innamorato/a follemente lo trovo un atteggiamento di una violenza inaudita. Ho subito diffamazioni, ‘pressioni’ psicologiche, vendette cattive basate su presupposti falsi. Insulti, minacce e sono stato in silenzio o al massimo ho risposto con ironia. allo stesso modo sono contro la violenza fisica, ma il primo cazzotto puoi schivarlo, il secondo puoi incassarlo, il terzo puoi subirlo… ad un certo punto non è più essere contro la violenza, ma essere co***oni”. E alla fine ha aggiunto: “Invito chiunque a non continuare in questi atteggiamenti, perché sto per trasformarmi in Daniele Dal Moro”.

Poco dopo aver sospeso il suo account Twitter, Edoardo, utilizzando la nuova app Hive, ha sottolineato di star attraversando un periodo complicato: “Mi dispiace per lo sfogo di oggi, ma purtroppo è un periodo di m*rda. Prenderò un paio di giorni di stop, starò col mio cane e la mia famiglia per riprendermi, perché non sto bene. Grazie di cuore per il supporto che tanti mi dimostrano qualsiasi cosa accada”.

I Donnalisi finiscono sulla televisione spagnola

Nel frattempo, i Donnalisi sono addirittura finiti sulla tv spagnola. Il motivo? L’ex portiere, nonché storico capitano del Real Madrid, Iker Casillas, ha iniziato a seguire la Fiordelisi su Instagram (e viceversa). L’ex calciatore della nazionale spagnola, 42 anni, è stato sposato con Sara Carbonero, giornalista e vicedirettrice della sezione sport di Mediaset Espana, fino al 2021. Che ora abbia messo nel “mirino” l’influencer campana?