Il drama degli Oriele continua a regalare colpi di scena. Quando sembrava che tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro la relazione fosse giunta definitivamente al capolinea, una segnalazione rischia di sparigliare nuovamente le carte. Ma procediamo con ordine.

Dopo la furibonda discussione avvenuta in Sardegna, “epicentro” della nuova frattura tra la modella di origini venezuelane e l’imprenditore veneto, le strade dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sembravano essersi nuovamente separate (si erano già lasciati due volte). Tra accuse, sfoghi, chat private e recriminazioni, i due ex vipponi, in pieno stile Oriele, avevano sancito al fine della loro relazione.

Le parole di Oriana Marzoli

“In tutte le relazioni che ho avuto ho sempre avuto intenzioni formali e serie. Mi sarebbe piaciuto arrivare a qualcos’altro. Ovviamente entro nella vita di una persona per insegnarle qualcosa e anche l’altra persona entra nella mia vita per insegnarmi qualcosa. Arriverà quello definitivo e tu avrai già imparato tutto, così come l’altra persona. E così i pezzi del puzzle si incastrano alla perfezione. Non proprio alla perfezione perché la perfezione non esiste, ma che ci sia voglia di farli incastrare […]. Non racconterò nulla. Rimango zitta, ma c’è una cosa che voglio mettere in chiaro. Nessuno deve dubitare dei miei sentimenti, perché io non gioco con l’amore, non sono quel tipo di persona. Infatti non sto andando con uno, poi con l’altro. Se sto con una persona è perché mi piace. Se è il mio fidanzato è perché me ne sono innamorata. Non perderei tempo”.

Il duro sfogo di Daniele Dal Moro

Dal canto suo, Daniele si era sfogato su Twitter, accusando l’ex fidanzata: “Bastava rispondere a quel ca**o di messaggio come ho sempre fatto io ai tuoi, se ti interessava. Ma no, tu sei la Reina e come tale sei molto brava a voltare pagina. Lo farò anche io, stanno certa! […]. A chiarire sei venuta una sola volta, quella famosa che conoscono tutti. Al mio compleanno sei venuta solo ed esclusivamente per riprenderti la tua roba (dopo che mi avevi lasciati in Sardegna senza valigie e dopo che avevi fatto una scenata quando io non avevo fatto nulla in quel locale). E sei rimasta solo ed esclusivamente perché ti ho implorato di restare per parlare, dopo che nemmeno il giorno del mio compleanno mi hai scritto un messaggio. E dopo che sei riuscita a litigare con mia sorella e la mia migliore amica che ti hanno sempre adorato! C’è molto più amore nel ‘messaggino’ che ti ho mandato io che in tutto quello che fai tu! Ora trovati qualcuno che ti paghi l’aria che respiri, visto che quello che ho fatto io ‘scusa ma quali’. Ricordati cosa ho fatto al tuo compleanno e cosa hai fatto tu al mio!”.

Quando sembrava che fosse finita per sempre, un nuovo dettaglio non è passato inosservato. Stando a quanto si vede dalle rispettive Instagram stories, pubblicate pochi minuti fa, Oriana e Daniele si trovano nello stesso posto. A segnalarlo è stata Deianira Marzano: “Oriana e Daniele sono lì insieme”.