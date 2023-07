Continua a tenere banco sul web la burrascosa rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La storia tra la modella di origini venezuelane e l’imprenditore veneta sembra essere giunta definitivamente al capolinea, e negli ultimi giorni è in atto un continuo botta e risposta tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip.

La "zuffa" in Costa Smeralda

L’epicentro del drama Oriele è stato la discussione avvenuta in Sardegna alcune settimane fa, quando con i due ex vipponi c’erano anche Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia. Una situazione che sarebbe degenerata in una vera e propria “zuffa”, così come rivelato da Soleil Sorge, anche lei presente al Ritual Club: “Di base Oriana è venuta dove eravamo e stava creando problemi con Chadia e altri amici senza motivo. Al che ci siamo allontanati tutti. Poco dopo ho visto Daniele e gli ho chiesto come stesse vista la situazione, è arrivata anche lì urlando cose e aggredendolo in stile Jerry Springer show e io sono scappata da quel circo. C’è stata un’azzuffata e poi sono state cacciate dal locale”.

Daniele contro Micol, ma Oriana difende l'amica

Anche Daniele ha confermato la versione dell’influencer italo-statunitense, puntando il dito in particolare contro Micol Incorvaia, accusandola di non aver sedato gli animi e di aver “gettato ulteriore benzina sul fuoco”. Due giorni fa, però, nel corso del suo consueto video su Mtmad, Oriana ha smentito quanto dichiarato dall’ex fidanzato: “Nessuno ha messo zizzania o mi ha detto cosa devo fare. Io non ho preso nessuna decisione. La decisione è stata presa dall’altra parte, dato che si raccontano le cose come si vuole. Non sono una persona che si fa influenzare e credo che lo avete visto. Mi conoscete da 4 anni. Sono stata 4 anni con una persona che tutti, da i miei amici, a mia madre, alla mia famiglia, volevano che lasciassi ma non l’ho fatto. Nessuno mi dice con chi devo stare. Ho 31 anni e decido per me stessa”.

Il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ha sempre vissuto di alti e bassi. Poi, una volta terminato il Gf Vip, i due sembravano aver trovato un equilibrio, ma le continue discussioni hanno finito per incrinare definitivamente il rapporto. “Se ci sono stata è perché l’ho voluto. Se ora non ci sto più è perché ho aperto gli occhi su alcune cose – le parole della venezuelana -. La relazione l’ho vissuta io, non l’hanno vissuta gli altri. È stato lui a prendere la decisione di lasciarci. Mi ha accompagnata alla stazione e basta. Sono andata mille volte da lui per cercare di risolvere le cose. Lui qui non è mai venuto, nonostante io l’abbia invitato. A me interessa solo che questa persona non parli più di me. Io vado avanti con la mia vita e lui con la sua. A me piacciono le cose reali, quando la gente è coerente”.