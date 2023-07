Con il passare delle ore, la saga degli Oriele continua ad arricchirsi con nuovi e clamorosi sviluppi. La rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la terza nel giro di un mese e mezzo, questa volta sembra essere definitiva, anche se mai dire mai quando si parla della storia tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, però, questa volta sembrerebbe che tra i due la relazione sia giunta definitivamente ai titoli di coda: “La storia tra gli Oriele – scrive l’esperto di gossip in una storia su Instagram – sta finendo nel peggiore dei modi. Persone vicine all’ormai ex coppia fanno sapere che i due spessi si scrivono offese pesanti, si rinfacciano soldi e lavori”.

Ma, a quanto pare, per quanto si stiano accusando a vicenda, entrambi fanno ancora fatica a gettarsi alle spalle la loro storia. Ne sono un esempio le parole di Daniele Dal Moro durante una live su Twitch di ieri sera: “Anche se la testa mi dice di non farlo più, di non volerlo più, purtroppo il cuore mi porta da un’altra parte, e quindi sarei ipocrita a dirvi che il bene è sparito”.