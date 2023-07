Nel corso di una lunga diretta su Instagram, Matteo Diamante, tra le altre cose, ha parlato in maniera lusinghiera di una sua ex coinquilina della Casa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Nicole Murgia, tirata in ballo nelle ultime ore per l’intromissione sua e delle cosiddette “ragazze del van” nella relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

Matteo Diamante e gli inaspettati complimenti a Nicole Murgia

A più riprese, nel corso della diretta, l’ex fidanzato di Nikita Pelizon ha ribadito che l’attrice romana è una “bellissima donna”, e già che c’era ne ha approfittato per mandarle un saluto. Ma non solo. Matteo, infatti, interpellato sul drama Oriele, ha preferito non commentare, ma si è schierato dalla parte della Murgia.

"Tra me e Nikita è finita"

Di recente, Diamante aveva annunciato che, dopo aver provato a far funzionare le cose, la frequentazione con Nikita Pelizon, almeno per quel che riguarda il versante amoroso, era giunta al capolinea: “Come sicuramente avrete notato, io e Nikita non ci vediamo più, forse non ci siamo mai frequentati veramente. Abbiamo provato a passare del tempo insieme ed è stato un sogno, seppur surreale. Siamo connessi? Certo. Ci parliamo con lo sguardo? Sì certo. Ma essere connessi a volte non basta.

Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi piacevano e ho iniziato a svegliarmi da questo sogno e a vederci più chiaro. Pensavo di costruire qualcosa con basi solide, ma non è possibile. Nei momenti in cui passavamo del tempo insieme, il mondo si fermava e sembravamo felici. Ma si cresce, si cambia. Le cose negli ultimi due anni sono cambiate, noi siamo cresciuti, le nostre mentalità di vedere certe cose sono cambiate, e può succedere che due persone vogliono le stesse cose, magari si vogliono anche bene ma nel momento perfettamente sbagliato”.