La tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, è giunta al capolinea dopo poco più di sette mesi.

I numerosissimi fan della coppia non hanno però alcuna intenzione di rassegnarsi alla fine della relazione tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico romano, e quanto rivelato da Daniele Dal Moro durante una live su Twitch potrebbe aprire nuovi scenari. Ma procediamo con ordine.

Il testo di "Piccolo sole"

Nella giornata di ieri, è stato reso pubblico il testo di “Piccolo sole”, nuovo singolo di Drojette, che uscirà il prossimo 21 luglio. Ebbene, il brano scritto dall’ex vippone parla proprio della sua storia con l’ex fidanzata.

“Ciao piccolo sole, di cosa parliamo. Sei la cosa più bella, più bella che ho. E anche se adesso è un po’ che non ci sentiamo, non c’è futuro in cui non ci riproverò […]. Mi hai aperto il cuore e non lo so cosa hai trovato dentro, ma rifarei più o meno tutto, giuro non mi pento. Ti sento dentro, sei una lama nello stomaco, voglio morire per te. Non pensarci e rispondi al telefono che c’è un messaggio per te […]”. Le parole di Edoardo sono piuttosto chiare: non esclude un possibile ritorno di fiamma con Antonella.

Daniele Dal Moro: "Ho uno spoiler sui Donnalisi..."

A tal riguardo, durante una live su Twitch, Daniele Dal Moro ha svelato di avere uno “spoiler sui Donnalisi”: “Ieri mi sono sentito con Edoardo. Oggi mi ha chiamato Antonella, che comunque ringrazio perché è stata carina in questi due giorni. Non mi ha fatto domande più di tanto, è stata carina. Voi potete dire quello che volete, ma intanto mi ha chiamato lei e tante altre persone non lo hanno fatto. Tra l’altro avrei degli spoiler per quanto riguarda i Donnalisi, però ragazzi non mi piace fare spoiler su altre persone, a meno che non siano loro a farli su di me, quindi cerco di evitare. Anche perché sono cose carine, e allora è giusto che non provengano dalla mia di voce ma da quella di qualcun altro, quindi niente. L’amore trionfa sempre…”.