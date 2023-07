Le inaspettate rivelazioni di Matthias, fratello di Giaele De Donà, in merito a ciò che avrebbe scatenato la discussione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, propedeutica alla fine della relazione, hanno provocato un nuovo terremoto sui social.

Il fratello di Giaele incolpa Oriana per quanto successo in Sardegna

In sostanza, il fratello dell’ex vippona sostiene che a provocare la lite sarebbe stata la modella venezuelana: “Mi state scrivendo da tantissimi giorni, e non è una cosa di cui io dovrei parlare in prima persona perché non sono coinvolto… Comunque, quello che è successo in Sardegna, se le parti in causa della storia non hanno voluto dire niente, ci sarà una motivazione. Ma posso garantirvi, anche se non ci crederete mai, che non vedo l’ora di rivedere Micol e Tavassi, perché gli voglio un mondo di bene. Mi mancano, sicuramente non tanto quanto Oriana. Mi dispiace per lei, non voglio dire niente però so come sono andate le cose e so anche a chi attribuire la colpa, e mi dispiace”.

Matthias De Donà sgancia la bomba su Giaele e Antonino Spinalbese

Ma non è tutto. Matthias De Donà si è lasciato anche andare ad una clamorosa rivelazione su Giaele e Antonino Spinalbese: “Smettetela di chiedermi di questo Antonino, perché io non la farò rivedere più la Giaele con lui. Non dovete più dirmi vogliamo la reunion Antonino-Giaele perché non ve la do! Anche se è successo qualcosa, ma… basta, prima che mi lincino per queste storie, basta!”.

Dunque, stando a quanto raccontato dal fratello di Giaele, tra l’ex hairstyst e la sorella sarebbe accaduto qualcosa. Ciò spiegherebbe il perché il marito dell’ex vippona, Bradford Beck, sarebbe di fatto sparito dai radar ormai da diverse settimane.

Il rapporto tra Giaele e Antonino

Lo scorso giugno, in un’intervista rilasciata a SuperGuida TV, Giaele aveva parlato del suo attuale rapporto con Antonino, verso il quale non ha mai nascosto di nutrire un forte interesse: ““Con Antonino ho creato un bellissimo rapporto dentro la Casa. Ci siamo voluti veramente bene, e per questo litigavamo spesso, perché c’era un affetto alla base – ha raccontato la De Donà -. Una volta usciti siamo tornati alle nostre vite e abbiamo preso strade diverse. Con questo non dico che non ci sia più un rapporto o che ci sia del rancore, anzi. Se lui avrà bisogno di me io ci sarò sempre, ma dico che sicuramente il nostro rapporto è cambiato e ci siamo allontanati, ma è giusto così”.

L’interessa della De Donà per Spinalbese aveva scatenato la reazione del marito, che non ha mancato di esternarle la sua delusione. “Probabilmente non farei far stare così male mio marito, ma io, da dentro, non sapevo tutto quello che stava succedendo fuori. Avrei dovuto mandargli più segnali per fargli capire che i miei sentimenti non erano cambiati. Purtroppo, mio marito ha frainteso alcuni miei comportamenti, arrivando a pensare che non fossi più innamorata di lui e che stessi mettendo in dubbio i miei sentimenti per lui. Questo è quello che lo ha fatto arrabbiare e stare male, e ha avuto paura di ciò che poteva succedere venendo lì a parlarmi”.