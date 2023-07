La burrascosa rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro (la terza nel giro di un mese e mezzo), continua a tenere banco sui social. Un nuovo drama si è verificato la scorsa notte, quando Nicole Murgia, nello smentire una chat fasulla tra lei, la modella venezuelana, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, creata ad arte su Twitter, ha mostrato per errore alcune chat private (questa volta vere) delle “ragazze del van”. Sotto al suo commento, infatti, si può leggere una conversazione in cui parlano dell’imprenditore veneto.

Dal Moro, ovviamente, ne è venuto a conoscenza, e ha palesato la sua delusione su Twitter: “Il solo pensiero che la persona che diceva di amarmi abbia permesso tutto mi fa impazzire. Lasciatemi stare per favore”. In seguito, dopo aver reso pubblica una chat privata con la Murgia, nella quale le dichiara “guerra”, Daniele si è lasciato, tra le lacrime, ad un nuovo sfogo: “Comunque io avrò anche un brutto carattere e sarò anche un narcisista, però sono una persona vera e un uomo che quando dice una cosa è quella. Perché non ho maschere e non doppie facce. Se dico di voler bene a una persona gli voglio bene davvero e se dico di amare una persona la amo. Tutte le cose che dico sono sempre state vere. Quindi io non ho niente da rimproverarmi. A questo punto vi assicuro che il tempo sarà galantuomo”.

Ma, pochi minuti fa, il drama si è arricchito di un nuovo elemento. I fan dell’ex tronista, infatti, hanno accusato Oriana di fregarsene della rottura con Daniele, pubblicando una foto dell’ex vippona mentre si diverte alla festa di compleanno di un amico. La reazione della “reina” non si è fatta attendere. La Marzoli, infatti, ha ritwittato il post polemico, aggiungendo: “Aspetta che cerco un video piangendo con il mio amico a Madrid per fargli gli auguri, dammi un secondo… Niente, non lo trovo. Devo lasciare questo”.