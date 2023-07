La telenovela Oriele continua a scaldare un’estata già particolarmente torrida. La storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, è giunta al capolinea per la terza volta nel giro di un mese e mezzo. Questa volta, a provocare la rottura, sarebbe stata da imputare all’eccessiva gelosia della modella di origini venezuelane, che avendo visto il fidanzato chiacchierare con Soleil Sorge, avrebbe iniziato a dare di matto.

Stando agli ultimi rumor, sarebbe stata Oriana a lasciare Daniele, e lo avrebbe fatto durante una diretta su Instagram. Questa versione ha fatto immediatamente il giro del web, e sui social hanno accusato la “reina” di stare con l’ex tronista solo per una questione di natura economica. Accuse che la Marzoli ha prontamente rispedito al mittente, svelando che sarebbe stata Dal Moro a darle il ben servito.

Oriana sbotta: "Mi ha lasciato lui!"

“Lasciare in diretta? Mi ha lasciato lui, mi ha portato in stazione e viene a saperlo durante una diretta? No, vabbè… Mi piacevano i soldi? Scusa, ma quali? Ricordo che sono sempre stata io ad andare a Verona a sistemare, di persona, non con messaggini che faccio vedere pubblicamente”.