La rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, con il passare dei giorni assume sempre di più le sembianze di una telenovela sudamericana (considerate anche le origini dell’ex vippona). Dopo essersi lasciati e tornati insieme per ben due volte, i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip si sono detti nuovamente addio, e lui l’ha anche attaccata duramente su Twitter definendola una “ragazzina immatura”.

Nuovo drama Oriele

Ieri sera si è verificato l’ennesimo drama, perché sul web è iniziata a circolare la voce secondo la quale ma modella venezuelana sarebbe stata avvistata a Milano a bordo di una Porsche in compagnia di un uomo misterioso. “Hanno detto in diversi di averla vista a Milano in una Porsche – ha scritto una fan di Dal Moro -. Daniele ha detto chiaramente che non era lui, e non continuate a rompergli. Se la cosa è stata detta da tanti potrebbe essere vera. Adesso vedremo”. L’imprenditore veneto è venuto a conoscenza di questi rumor, ha messo like ad alcuni tweet che accusavano l’ex fidanzata e, in pieno stile “ira veneta”, ha disattivato il suo account Twitter.

La replica di Oriana Marzoli

Una fan degli Oriele, taggando Oriana, ha scritto: “Lei è stata vista oggi con un altro ragazzo sotto un portico. L’hanno vista oggi a Milano e il tipo non è Daniele. Bene, l’ha dimenticato in fretta. Quindi ecco perché sembrava felice nelle storie di oggi”. La Marzoli ha deciso di replicare, facendo ironia su queste voci a suo dire totalmente prive di fondamento: “Non con uno solo, sono salita su tre Porsche. Ho registrato storie di lavoro e tra un bikini e l’altro sono salita su una Porsche diversa. Cosi sono fatta io. Sono una Porschera”.