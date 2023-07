Fervono i preparativi in vista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che sbarcherà il prossimo settembre su Canale 5. Tempi duri per Alfonso Signorini e la sua squadra di autori dopo cambio di rotta imposto da Pier Silvio Berlusconi in merito ai reality targati Mediaset.

Le regole imposte da Pier Silvio Berlusconi

Secondo Fanpage.it, infatti, l’amministratore delegato vuole offrire ai telespettatori un prodotto che non scada nel trash e negli eccessi. In queste settimane, gli autori che stanno selezionando il cast per la nuova edizione “ibrida” del Gf Vip, caratterizzata dalla presenza di dodici personaggi noti e otto sconosciuti, starebbero seguendo due regole ben precise: no influencer e no OnflyFans. Nella Casa di Cinecittà, soprattutto tra i nip, non sarebbero ben accetti personaggi nati sui social.

Pier Silvio Berlusconi avrebbe già bloccato diversi nomi in lizza per il cast del reality show più famoso d’Italia. A rivelarlo è stato FQ Magazine, secondo cui l’ad di Mediaset avrebbe bocciato, tra gli altri, Justine Mattera, l’ex parlamentare Antonio Razzi e Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni, protagonisti della passata edizione de L'Isola dei Famosi.

La figlia di un'ex gieffina ha fatto il provino per il Gf Vip

A nutrire l’ambizione di varcare la soglia della porta rossa ci sarebbe anche la figlia di un’ex gieffina, nonché nipote di un amatissimo ex vippone. Stiamo parlando di Gaia Nicolini, figlia di Guendalina Tavassi e nipote di Edoardo. Classe 2004, Gaia ha compiuto 19 anni lo scorso 17 giugno. Il padre è Remo Nicolini, primo compagno ufficiale dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, ma la storia terminò poco prima che la donna partecipasse, nel 2011, al Grande Fratello.

“Anche la figlia di Guendalina Tavassi ha fatto il colloquio per il GF”, ha rivelato Amedeo Venza su Instagram. Gaia sarà dunque la terza Tavassi ad entrare nella Casa più spiata d’Italia?