La storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è giunta (di nuovo) al capolinea. La modella di origini venezuelane ha annunciato la rottura in una diretta su Instagram e, il giorno successivo, è arrivata anche la conferma dell’imprenditore veneto con un post su Twitter.

L'ultimo messaggio di Daniele ad Oriana

Ieri sera, durante una live su Twitch, Daniele ha mostrato l’ultimo messaggio inviato ad Oriana, nel quale, tra l’altro, lancia una nuova accusa nei confronti di Micol Incorvaia, che definisce “disagiata”: “Ci tengo solo a dirti una cosa: io avrò un carattere di m*rda e probabilmente non sono bravo ad esternare a parole i miei sentimenti e quello che ho nel cuore… Però una cosa è certa, tu sei sempre stata la persona che io ho scelto, e sono sempre andato contro tutti per te, persino contro me stesso. Forse non ho mai detto di amarti guardandoti negli occhi, ma per me non c’è prova d’amore più grande di chi ti sceglie sempre, nonostante tutto. Ti auguro buona fortuna.

Queste sono le persone con cui parlavi. Ma tu ascolta Micol e parla con sta disagiata invece di capire le colpe di entrambi e cercare di venirci incontro. Con questo penso di averti detto tutto quello che dovevo dirti. Non mi hai mai ascoltato in questi sette mesi, che in fin dei conti sono l’unica persona che ti ha sempre dimostrato di tenerci davvero. Contenta tu”.

Oriana corteggiata in "gran segreto": la segnalazione

Nel frattempo, Oriana Marzoli sembra avere tutta l’intenzione di voltare pagina. La finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip, dopo aver trascorso alcuni giorni a Verona a casa di Daniele Dal Moro, si è definitivamente trasferita nel suo nuovo appartamento di Milano che ha di recente preso in affitto. Ma non è l’unica novità che riguarda l’ex vippona. Infatti, stando ad una segnalazione pervenuta ad Amedeo Venza, ci sarebbe un ragazzo che le starebbe facendo la corte in “gran segreto”: “Oriana è già oltre, esce con nuove persone e ci sarebbe anche un ragazzo che le fa la corte in gran segreto”.