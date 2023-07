La notizia di una possibile gravidanza di Cecilia Rodriguez sta facendo il giro del web, e molti si chiedono per quale motivo non ci sia ancora nessuna risposta al riguardo da parte della sorella di Belén e del futuro marito Ignazio Moser.

I due ex concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip avevano dichiarato a Verissimo di essere pronti per compiere il masso del matrimonio, ma di voler aspettare per un figlio. Ma una foto sui social ha incuriosito i fan: “Cosa stai cercando di dirci?”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno trascorso alcuni giorni a Trento, citta natale di lui. La coppia si è dedicata agli affetti e alla famiglia tra relax e attività sportive. Alcuni scatti condivisi sui social per raccontare il loro weekend sono diventati un enigma da risolvere.

Una delle foto pubblicate dall’ex vippona, infatti, raffigura un cappellino e delle scarpe da bambino di colore azzurro, che ovviamente rimandano ad un maschietto. Per molti fan della coppia non ci sono dubbi: Cecilia è incinta. Molti altri, però, hanno notato che trovandosi a Trento, gli indumenti da neonato appartenevano a Ignazio quando era piccolo, e rappresenterebbero un ricordo piuttosto che un annuncio di una possibile gravidanza. Nessuno dei due, al momento, ha confermato o smentito i rumor.